· Κοπεγχάγη

Μάριος Οικονόμου: Το συγκινητικό «αντίο» των οπαδών της Κοπεγχάγης

Οι φίλοι της Κοπεγχάγης τίμησαν τον Μάριο Οικονόμου με ένα συγκινητικό μήνυμα πριν από αναμέτρηση της Κ19, αποχαιρετώντας τον Έλληνα αμυντικό.

Μάριος Οικονόμου: Το συγκινητικό «αντίο» των οπαδών της Κοπεγχάγης
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Η μνήμη του Μάριου Οικονόμου παραμένει ζωντανή και εκτός συνόρων, με τους φίλους της Κοπεγχάγης να στέλνουν το δικό τους μήνυμα για τον πρόωρο χαμό του Έλληνα αμυντικού.

Η απώλεια του 33χρονου ποδοσφαιριστή σκόρπισε θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ η είδηση προκάλεσε συγκίνηση και στις ομάδες του εξωτερικού στις οποίες αγωνίστηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Ανάμεσά τους και η Κοπεγχάγη, όπου ο Οικονόμου είχε αγωνιστεί στο παρελθόν. Πριν από την έναρξη αναμέτρησης της Κ19, οι οπαδοί της δανέζικης ομάδας τίμησαν τη μνήμη του με ένα πανό στην κερκίδα.

«Αναπαύσου εν ειρήνη Μάριε», ανέφερε το μήνυμα, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο Μάριος Οικονόμου φόρεσε τη φανέλα της Κοπεγχάγης για δύο σεζόν, καταγράφοντας 20 συμμετοχές και πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος Δανίας.

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