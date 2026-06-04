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Παναθηναϊκός ΑΟ: Ευχαριστίες σε Αλαφούζο και ΠΑΕ για τη στήριξη στα τμήματα του συλλόγου

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, ευχαριστώντας τον Γιάννη Αλαφούζο και την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμβολή τους στην ενίσχυση των τμημάτων του συλλόγου.

Παναθηναϊκός ΑΟ: Ευχαριστίες σε Αλαφούζο και ΠΑΕ για τη στήριξη στα τμήματα του συλλόγου
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Τις ευχαριστίες του προς τον Γιάννη Αλαφούζο και την ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε ο Παναθηναϊκός ΑΟ, μέσω σχετικής ανακοίνωσης που εξέδωσε.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ έχει συμβάλει ενεργά στη στήριξη του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, συμμετέχοντας στην ενίσχυση διαφόρων τμημάτων του συλλόγου με σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις.

Στην ανακοίνωσή του, ο Παναθηναϊκός ΑΟ ευχαρίστησε τον Γιάννη Αλαφούζο για τη συνεισφορά του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα τμήματα βόλεϊ ανδρών και γυναικών, καθώς και στην ομάδα πόλο ανδρών.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ερασιτέχνης αναγνώρισε τη στήριξη που παρείχε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και προσωπικά ο Γιάννης Αλαφούζος κατά τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ευχαριστεί θερμά τον κ. Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξη σε σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις.

Ο Σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του και ο Παναθηναϊκός θα είναι πρωταγωνιστής σε πολλά σπορ.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την αύξηση του μπάτζετ έχει για ακόμα μια χρονιά η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο κ. Γιάννης Αλαφούζος.

Με αυτή την ενίσχυση ο Σύλλογος δυνάμωσε κάνοντας από μια δυνατή μεταγραφή στα τμήματα βόλεϊ ανδρών και γυναικών, στο γυναικείο τμήμα μπάσκετ και στο ανδρικό τμήμα πόλο».

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