Η αρχηγός της Εθνικής ομάδας πόλο, Ελευθερία Πλευρίτου , βρέθηκε στην εκπομπή «Βράσε Μπάλα», έφτιαξε χοτ ντογκ με την Ελβη Μιχαηλίδου και μέσα από μια χαλαρή και ειλικρινή κουβέντα μας έδωσε την ευκαιρία να τη γνωρίσουμε και έξω από την πισίνα.

Μιλώντας στην Έλβη, η Ελευθερία ένιωσε από την πρώτη στιγμή οικεία, σαν να συζητά με μια φίλη της, κάτι που την έκανε να ανοιχτεί και να μιλήσει ακόμη και για έναν πρόσφατο χωρισμό της.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη ζωή της στην Ουγγαρία με τη φανέλα της Φερεντσβαρος, χαρακτηρίζοντας την απόφασή της να φύγει ως τη πιο δύσκολη αλλά και πιο σωστή, ενώ στάθηκε στις μεγάλες διαφορές με την Ελλάδα, κυρίως στις εγκαταστάσεις και την καθημερινότητα των αθλητών.

Δεν έλειψαν όμως και οι πιο προσωπικές αποκαλύψεις, καθώς μίλησε για την οικογένειά της, λέγοντας πως είναι η πιο κοκέτα από τις τρεις αδερφές, ενώ αποκάλυψε ότι της αρέσει να ταξιδεύει και να ανακαλύπτει νέα μέρη. Τέλος, αναφέρθηκε στους επόμενους στόχους της, τόσο με τη Φερεντσβάρος -που είναι ένα Champions League- όσο και με την Εθνική -που είναι το Παγκόσμιο πρωτάθλημα του χρόνου- τονίζοντας πως πλέον αγωνίζεται χωρίς άγχος.

Το δεύτερο επεισόδιο του «Βράσε Μπάλα» κρύβει μια συνέντευξη με αμεσότητα και ειλικρίνεια, που μας σύστησε την Ελευθερία Πλευρίτου πέρα από τον ρόλο της ως αθλήτρια.