Παναθηναϊκός AKTOR: Στη «μάχη» με την Έφες και ο Κέντρικ Ναν
Onsports Team 17 Απριλίου 2026, 19:38
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ που δεν προπονήθηκε την Πέμπτη, θα αγωνιστεί κανονικά στο κρίσιμο παιχνίδι με την τουρκική ομάδα.

Τελευταία αγωνιστική της regular season της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να θέλει πάση θυσία νίκη απέναντι στην επικίνδυνη Αναντόλου Έφες. Στο ματς αυτό στο κατάμεστο Telekom Center Athens, θα αγωνιστεί κανονικά ο Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ των «πράσινων» δεν πήρε μέρος στην προπόνηση της Πέμπτης. Είχε έναν μυϊκό σπασμό στη μέση και έτσι προτιμήθηκε να κάνει θεραπεία.

Στο χαλάρωμα ανήμερα του αγώνα δεν αντιμετώπισε πρόβλημα και έτσι θα είναι κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για να βοηθήσει το «τριφύλλι» να φτάσει στο στόχο του. Στην αναμέτρηση που κρίνει την τελική θέση των «πράσινων».

Εκτός δωδεκάδας έμειναν οι Τολιόπουλος, Γκριγκόνις και Σαμοντούροβ, Οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Αταμάν: 

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.



