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«Στο στόχαστρο της Μπαχτσεσεχίρ ο Μίροτιτς»

Η Μπαχτσεσεχίρ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 34χρονου φόργουορντ, Νίκολα Μίροτιτς, όπως αναφέρει η «MeridianSport».

«Στο στόχαστρο της Μπαχτσεσεχίρ ο Μίροτιτς»
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Το μέλλον του Νίκολα Μίροτιτς στη Μονακό μοιάζει εξαιρετικά αβέβαιο, με τον έμπειρο φόργουορντ να βρίσκεται κοντά στην έξοδο από την ομάδα του Πριγκιπάτου μετά την ολοκλήρωση των τελικών του γαλλικού πρωταθλήματος.

Μετά το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Μάικ Τζέιμς, όλα δείχνουν πως θα ακολουθήσουν και άλλες σημαντικές αποχωρήσεις, με τον Νίκολα Μίροτιτς να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «MeridianSport», ο Μαυροβούνιος φόργουορντ έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον της Μπαχτσεσεχίρ, η οποία ετοιμάζεται να πορευτεί με τον Σάσα Τζόρτζεβιτς στον πάγκο της.

Την αγωνιστική περίοδο 2025/26, ο 35χρονος φόργουορντ κατέγραψε 11 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 31 συμμετοχές στην EuroLeague με τη φανέλα της Μονακό.

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