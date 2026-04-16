Παναθηναϊκός AKTOR - Aναντολού Εφές: Οι διαιτητές της τελευταίας αγωνιστικής
Onsports Team 16 Απριλίου 2026, 11:49
Γνωστοί έγιναν οι αξιωματούχοι της αναμέτρησης Παναθηναϊκός AKTOR - Aναντολού Εφές.

Τις υποχρεώσεις του στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας θα ολοκληρώσει το βράδυ της Παρασκευής (17/04) ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος θα υποδεχθεί στο «Telekom Center Athens» την Αναντολού Εφές, για την 38η αγωνιστική.

Η Ευρωλίγκα έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα «σφυρίξουν» το παιχνίδι. Πρώτος ορίστηκε ο Σρέτεν Ράντοβιτς από την Κροατία, ενώ στο... πλευρό του θα είναι οι Κάρλος Κορτές από την Ισπανία και Ζοζέφ Μπισάνγκ από τη Γαλλία.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Τζέιμς Νάναλι: Πώς να είσαι χρήσιμος όταν δεν είσαι στη μέρα σου
6 λεπτά πριν Τζέιμς Νάναλι: Πώς να είσαι χρήσιμος όταν δεν είσαι στη μέρα σου
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Η Γιουβέντους κάνει κίνηση για Μουζακίτη - Στην Ιταλία ο μάνατζέρ του
31 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Η Γιουβέντους κάνει κίνηση για Μουζακίτη - Στην Ιταλία ο μάνατζέρ του
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν για Ολυμπιακό οι Κοντούρης και Τουμπά
50 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν για Ολυμπιακό οι Κοντούρης και Τουμπά
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο: Επικό promo για τη ρεβάνς με μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές της ομάδας
1 ώρα πριν ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο: Επικό promo για τη ρεβάνς με μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές της ομάδας
