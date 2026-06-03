Αυτή είναι η πρόταση για τη Λεωφόρο με ανοιχτά γήπεδα και τρεις θύρες άθικτες (vid+pics)

Φωτογραφίες και βίντεο από το πλάνο για τη νέα Λεωφόρο όπως παρουσιάστηκε στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ.

Αυτή είναι η πρόταση για τη Λεωφόρο με ανοιχτά γήπεδα και τρεις θύρες άθικτες (vid+pics)
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Ένα ακόμα μέρος του ντοκιμαντέρ για το γήπεδο της Λεωφόρου παίχτηκε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Το σημείο που κέντρισε το ενδιαφέρον, ανάμεσα στα άλλα, έχει να κάνει με την πρόταση που ήδη υπάρχει για την επόμενη μέρα στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού.

Όπως αναφέρθηκε το επεξεργασμένο σχέδιο προβλέπει η Λεωφόρος να μην κατεδαφιστεί πλήρως, αλλά να μείνουν σημαντικά τμήματά της, όπως τα δύο πέταλα και η πλευρά επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Στόχος είναι ο χώρος να μετατραπεί σε ένα υβριδικό αθλητικό και αστικό πάρκο.

Σύμφωνα με την πρόταση, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ανοιχτά γήπεδα ποδοσφαίρου, αλλά και να διατηρηθούν (αλλά ως ανοιχτά μέρη πλέον) το γήπεδο μπάσκετ και η πισίνα, που ήδη υπάρχουν.

Με σκοπό να παραμείνει το σημείο ζωντανό και προσβάσιμο στους κατοίκους της Αθήνας, διατηρώντας παράλληλα την ιστορική του ταυτότητα.

Ωστόσο, όπως τονίστηκε, το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και απαιτεί την έγκριση της Πολιτείας και του Δήμου Αθηναίων πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε υλοποίηση.

Πάνω στο ζήτημα τοποθετήκε τόσο ο Γιάννης Αλαφούζος, όσο και το αρχιτεκτονικό γραφείο που έχει αναλάβει και καταθέσει τη σχετική πρόταση.

«Πρέπει να διατηρήσει δύο ιδιότητες. Να είναι στοιχείο - μνήμης της πόλης και ταυτόχρονα ανοιχτό πάρκο για τους πολίτες. Η πρόταση μας σαν αρχιτεκτονικό γραφείο είναι αυτή θεωρώντας τη Λεωφόρο στοιχείο υψίστης μνήμης της Αθήνας», αναφέρουν μεταξύ άλλων.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

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