Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι κορυφαίες τέσσερις ομάδες της πενταετίας για τον Τζέιμς – Άφησε εκτός τον Ολυμπιακό
Onsports Team 12 Απριλίου 2026, 19:31
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Η απάντηση του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία της Euroleague και η επιλογή του να μη συμπεριλάβει τους Πειραιώτες τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης των τελευταίων ετών.

Ο Μάικ Τζέιμς επιδόθηκε σε μία απ’ τις αγαπημένες του συνήθειες. Να απαντά στο «Χ» σε ερωτήματα φιλάθλων, για όλα τα ζητήματα που αφορούν το μπάσκετ. Ένας φίλος του Ολυμπιακού, μάλιστα, ρώτησε τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της Euroleague, ποιες τέσσερις ομάδες θεωρεί τις κορυφαίες της πενταετίας στην Ευρώπη.

Ο έμπειρος γκαρντ της Μονακό απάντησε χωρίς δισταγμό. Συμπεριλαμβάνοντας στις επιλογές του, Παναθηναϊκό, Αναντόλου Έφες, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε. Έβαλε μόνο ομάδες που έχουν πάρει τον τίτλο δηλαδή κι άφησε εκτός τον Ολυμπιακό.

«Ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ, η Εφές και η Φενέρ. Αυτό νομίζω ότι είναι άδικο για τον Ολυμπιακό που έχει βρεθεί σε τέσσερα Final-4 αυτή τη πενταετία, αλλά αυτές οι 4 ομάδες κατέκτησαν τους τίτλους. Και θα δώσω ένα shout out στη Μονακό, γιατί ήμασταν πολύ καλοί τα τελευταία πέντε χρόνια».

 



Ροή ειδήσεων

CONFERENCE LEAGUE
Αντίπαλοι ΑΕΚ: Ήττα για τη Ράγιο Βαγεκάνο πριν το ταξίδι στην Αθήνα
4 λεπτά πριν Αντίπαλοι ΑΕΚ: Ήττα για τη Ράγιο Βαγεκάνο πριν το ταξίδι στην Αθήνα
EUROLEAGUE
Οι κορυφαίες τέσσερις ομάδες της πενταετίας για τον Τζέιμς – Άφησε εκτός τον Ολυμπιακό
44 λεπτά πριν Οι κορυφαίες τέσσερις ομάδες της πενταετίας για τον Τζέιμς – Άφησε εκτός τον Ολυμπιακό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ, έχασε στην έδρα της Σάντερλαντ
1 ώρα πριν Premier League: Στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ, έχασε στην έδρα της Σάντερλαντ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια
2 ώρες πριν Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved