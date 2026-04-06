Μπαρτζώκας: «Είναι πολύ δύσκολο να φτάνεις κάθε φορά σε Final-4»

Ο Έλληνας τεχνικός του Ολυμπιακού μίλησε για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ και αισθάνθηκε… αδικημένος παρά το γεγονός ότι η ομάδα του έχει φτάσει σε 4 συνεχόμενα Final-4.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στο ΣΕΦ εκτός από πολύ δύσκολο είναι και πολύ κρίσιμο γιατί οι «ερυθρόλευκοι» «παλεύουν» για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τετράδα, μιας και είναι πολύ κοντά στο να «κλειδώσουν» το πλεονέκτημα της έδρας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε:

Για το ματς: «Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι πολύ σημαντικό ματς. Έχει πολλές δυνατότητες η Ρεάλ με μόνο μια ήττα εντός. Είναι από τις καλύτερες άμυνες της διοργάνωσης. Επιτρέπει τις λιγότερες ασίστ στον αντίπαλο και θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Έχουν εξαιρετικό προπονητή και μέγεθος ως ομάδα και ειναι ο ισχυρός διεκδικητής του Φάιναλ Φορ».

Για τραυματίες: «Έχει υπάρξει συσσώρευση κόπωσης, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Δεν έχουμε προπονήσεις, αλλά μόνο βίντεο και ανάλυση αντιπάλων».

Για τα πλέι οφς και την πρώτη θέση: «Με τρεις νομίζω θα είμαστε πρώτοι. Αλλά επειδή υπάρχουν και άλλα αποτελέσματα που παίζουν ρόλο εμείς θέλουμε να κερδίσουμε αύριο και να κυνηγήσουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε. Στόχος μας ήταν τα πλέι οφς και θα είναι σημαντικό να έχουμε πλεονέκτημα. Όποιος παίξει εκεί θα είναι δυνατή ομάδα. Κάθε φορά να φτάσεις σε φαιναλ φορ είναι δύσκολο και έχει υποβαθμιστεί ότι τα καταφέραμε εμείς. Κοιτάμε μόνο το αυριανό ματς».

Για τον Φαλ: «Δεν είναι ματς που προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Θα θέλαμε να τον βάλουμε νωρίτερα 2-3 ματς. Θα δούμε αν θα είναι στη δωδεκάδα. Είναι σε καλή κατάσταση. Κάνει προπονήσεις και είναι υγιείς. Πρέπει να βρούμε εμείς μια κατάλληλη ευκαιρία».

Για τις 300 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό: «Αυτό έχει να κάνει κατά βάση με τους προέδρους που εμπιστεύονται ανθρώπους. Το κάνουν με ξεχωριστό τρόπο. Προφανώς έχει παίξει ρόλο η νίκη και οι επιτυχίες και οι τίτλοι και το μπάσκετ που παίζουμε. Δεν ήξερα καν την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι δεύτερος κλπ. Το να μένεις σε έναν τέτοιο πάγκο τόσα χρόνια είναι πολύ δύσκολο, αλλά το απολαμβάνω. Έχουν όλα φοβερή πίεση και νιώθω πολύ χαρούμενος, αλλά καλύτερα να το αποτιμήσουμε στο τέλος».