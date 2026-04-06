Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Δεν είμαι τρελός να κάνω το καπρίτσιο μου»

Ο Έλληνας τεχνικός έδωσε τη δική του απάντηση στην κόντρα που είχε με τον ομογενή παίκτη κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Βιλερμπάν.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά από ερώτηση που του έγινε, έδωσε συνέχεια στον τσακωμό που είχε με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Βιλερμπάν. Ο Έλληνας τεχνικός παραδέχθηκε τον καυγά και παράλληλα ξεκαθάρισε πως δεν είναι… τρελός για να τον θέσει εκτός ομάδας.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Ναι ναι φυσικά, επιστρέφει και είναι διαθέσιμος. Τσακώθηκα μαζί του. Προφανώς το είδατε όλοι. Για αυτό και δεν ξανάπαιξε μετά. Έχω πει ότι αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, ο προπονητής να αξιώνει δηλαδή πράγματα από τον παίκτη και όταν ο παίκτης δεν τα κάνει, να υπάρχει ένταση. Εδώ το έχω πει, σε όσους έχω την άνεση να μιλήσω έτσι, δέχομαι και την αντίδρασή τους. Δεν έχω πρόβλημα.

Ο Ντόρσεϊ δεν τιμωρήθηκε σε κάτι, πέρα από το ότι δεν ξανάπαιξε μετά στο ματς κι αυτό γιατί έδειξε ότι εκείνη την ώρα δεν ήταν συγκεντρωμένος. Είναι πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα μας. Εγώ δεν είμαι κάποιος τρελός, να θέσω εκτός ομάδας τους σημαντικούς παίκτες για να κάνω το δικό μου καπρίτσιο ή για τον εγωισμό μου. Ήταν στιγιμαίο. Συμβαίνει. Υπάρχει μεγάλη ένταση σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός. Για αυτό σας είπα πριν για τα 300 παιχνίδια, γιατί περιλαμβάνουν και για αυτό».