Ολυμπιακός: Στη διάθεση του Μπαρτζώκα ο Τζόζεφ

Ο Καναδός παίκτης πήρε μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού και ο Έλληνας τεχνικός θα αποφασίσει αν θα τον χρησιμοποιήσει ή όχι στην αυριανή αναμέτρηση με τη Ρεάλ στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για την μεγάλη, αυριανή αναμέτρηση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να βλέπει τον Κόρεϊ Τζόζεφ να επιστρέφει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων.

Ο Καναδός γκραντ έκανε ατομικό πρόγραμμα την Κυριακή (5/4) και μπήκε στο ομαδικό πρόγραμμα τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4), θέτοντας έτσι τον εαυτό του στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού.

Έτσι μετά και την επιστροφή του Τζόζεφ μοναδική απουσία των ερυθρολεύκων για αυτό το ματς είναι αυτή του Ταϊρίκ Τζόουνς.