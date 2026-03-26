Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Γκραντ η τελευταία προπόνηση – Απρόοπτο με Ρογκαβόπουλο

Με προβλήματα ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό ματς με την ομάδα του Μόντε Κάρλο, με τον Τζέριαν Γκραντ να μένει εκτός λόγω τραυματισμού και να του τοποθετείται νάρθηκες, από τον αγώνα με τη Ντουμπάι, ενώ την ίδια στιγμή ενοχλήσεις στο πόδι έχει και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Πολλά τα προβλήματα για τον Εργκίν Αταμάν μία μέρα πριν από το τζάμπολ της σπουδαίας αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μονακό.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Τζέριαν Γκραντ, μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με τη Ντουμπάι, έδειξαν πως έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο 4ο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού.

Έχει ήδη ετοιμαστεί ειδικός νάρθηκας για εκείνον και η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά.

Εν τω μεταξύ κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι με αποτέλεσμα να μείνει εκτός και να μεταβεί για εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα δείξουν το ακριβές μέγεθος της ζημιάς.