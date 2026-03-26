«Συναγερμός» για Γκραντ στον Παναθηναϊκό

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της ομάδας του «τριφυλλιού» μετά τον τραυματισμό του Αμερικανού παίκτη στο χέρι, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ντουμπάι.

Ανησυχία επικρατεί, μια ημέρα πριν από τον κρίσιμο αγώνα με την Μονακό στο T-Center, στην ομάδα του Παναθηναϊκού λόγω του τραυματισμού του Τζέριαν Γκραντ.

Ο Αμερικανός του «τριφυλλιού» τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου δεκαλέπτου της αναμέτρησης με την Ντουμπάι και μάλιστα του δέχθηκε το χέρι στο σημείο αυτό, με τις ενοχλήσεις να μην υποχωρούν.

Ο παίκτης υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν πρόβλημα και πλέον αναμένεται η επίσημη ενημέρωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για να γίνει γνωστό το μέγεθος της ζημιάς.