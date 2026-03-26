Αταμάν: Είναι δύσκολο αύριο για Γκραντ, θα δοκιμάσει το πρωί»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 26 Μαρτίου 2026, 15:56
EUROLEAGUE

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε την κατάσταση των τραυματιών μην αφήνοντας περιθώρια αισιοδοξίας.

Ο Εργκίν Αταμάν βλέπε την ομάδα του να ανεβαίνει αγωνιστικά και θέλει να δει τους παίκτες του να παίρνουν την νίκη κόντρα στη Μονακο.

Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο αν τελικά ο Τούρκος τεχνικός δεν έχει στη διάθεσή του τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Τζέριαν Γκραντ.

Αναλυτικά είπε για τους τραυματίες:

«Δεν είμαι σίγουρος για τον Γκραντ. Θα δοκιμάσει το πρωί, είναι δύσκολο. Θα δούμε, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε πολλές δικαιολογίες, αλλά τώρα δεν πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε. Ακόμα και ο Σαρπ να παίξει θα πρέπει να κερδίσουμε. Για τον Ρογκαβόπουλο δεν ξέρω κάτι θα ενημερωθώ αργότερά».



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εθνική Ελλάδας: «Υπάρχει απογοήτευση, σίγουρος ότι θα βελτιώσουμε τα λάθη μας» - Όσα είπε ο Ρότα
12 λεπτά πριν Εθνική Ελλάδας: «Υπάρχει απογοήτευση, σίγουρος ότι θα βελτιώσουμε τα λάθη μας» - Όσα είπε ο Ρότα
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Κλήθηκε σε απολογία από τη ΔΕΑΒ για τον Βόλο
19 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Κλήθηκε σε απολογία από τη ΔΕΑΒ για τον Βόλο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ελλάδα – Παραγουάη: LIVE streaming η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
36 λεπτά πριν Ελλάδα – Παραγουάη: LIVE streaming η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
EUROLEAGUE
Πλήγμα στον Παναθηναϊκό - Νοκ άουτ με θλάση ο Ρογκαβόπουλος
50 λεπτά πριν Πλήγμα στον Παναθηναϊκό - Νοκ άουτ με θλάση ο Ρογκαβόπουλος
Όλες οι ειδήσεις
