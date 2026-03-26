Αταμάν: Είναι δύσκολο αύριο για Γκραντ, θα δοκιμάσει το πρωί»

Ο Εργκίν Αταμάν βλέπε την ομάδα του να ανεβαίνει αγωνιστικά και θέλει να δει τους παίκτες του να παίρνουν την νίκη κόντρα στη Μονακο.

Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο αν τελικά ο Τούρκος τεχνικός δεν έχει στη διάθεσή του τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Τζέριαν Γκραντ.

Αναλυτικά είπε για τους τραυματίες:

«Δεν είμαι σίγουρος για τον Γκραντ. Θα δοκιμάσει το πρωί, είναι δύσκολο. Θα δούμε, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε πολλές δικαιολογίες, αλλά τώρα δεν πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε. Ακόμα και ο Σαρπ να παίξει θα πρέπει να κερδίσουμε. Για τον Ρογκαβόπουλο δεν ξέρω κάτι θα ενημερωθώ αργότερά».