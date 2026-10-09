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Αλλαγή στην οκτάδα ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR: Μέσα ο Φαλ, έξω ο Ναν

Σε αλλαγή στην οκτάδα ξένων του για τη Stoiximan GBL προχώρησε ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR, με τον Μουστάφα Φαλ να παίρνει τη θέση του Κέντρικ Ναν στο ρόστερ του «τριφυλλιού».

Αλλαγή στην οκτάδα ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR: Μέσα ο Φαλ, έξω ο Ναν
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Σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων για τη Stoiximan GBL προχώρησε ο Παναθηναϊκός AKTOR, με τον Μουσταφά Φαλ να παίρνει τη θέση του Κέντρικ Ναν.

Ο 34χρονος σέντερ πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ανεβάζοντας στροφές. Έτσι, τέθηκε στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και για τις εγχώριες διοργανώσεις, ξεκινώντας από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Προμηθέα στην Πάτρα (10/10, 19:00).

Από την άλλη πλευρά, ο Κέντρικ Ναν έμεινε εκτός επιλογών τη δεδομένη στιγμή, καθώς δεν έχει μπει ακόμη σε ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων και δεν είναι απόλυτα έτοιμος να αγωνιστεί.

Αναλυτικά η οκτάδα ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR: Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Μουσταφά Φαλ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ίζακ Μπόνγκα, Ματίας Λεσόρ.

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