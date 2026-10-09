Μάγερ: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για εμάς, πρέπει να εμφανίσουμε το καλύτερό μας πρόσωπο»

Ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στην «Allwyn Arena» για την 6η αγωνιστική της Super League, ο Λόβρο Μάγερ παραχώρησε δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πρόσφατη διακοπή των τριών εβδομάδων λόγω των εθνικών ομάδων, ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα ετοιμότητας ενόψει του απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κροάτη άσου:

Πώς ήταν το διάστημα της διακοπής των τριών εβδομάδων;

«Ήταν εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν ήταν επιτυχημένο για εμάς, την εθνική Κροατίας. Δεν είχαμε τα καλύτερα αποτελέσματα, όμως τώρα είμαι χαρούμενος που επιστρέφω για να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε με την ΑΕΚ».

Δεν αγωνίστηκες με την Εθνική Κροατίας, αλλά επανασυνδέθηκες μαζί της. Ήταν αυτό ένα πρώτο βήμα για την επιστροφή σου;

«Ναι. Πρέπει να πω, επίσης, ότι είχα κάποια προβλήματα όσο ήμουν εκεί, ήμουν λίγο άρρωστος και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που δεν αγωνίστηκα. Όχι ο μόνος, αλλά ένας από τους λόγους».

Είναι ερωτηματικό για όλες τις ομάδες η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού;

«Ναι, αλλά αυτό είναι πρόβλημα για όλες τις ομάδες. Θα δούμε, σίγουρα θα χρειαστούμε λίγο χρόνο, αλλά αυτό δεν θα είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για εμάς, πρέπει να εμφανίσουμε το καλύτερο πρόσωπό μας».

Έχετε μπροστά σας έναν δύσκολο μήνα με απαιτητικά ματς. Είστε έτοιμοι για την πρόκληση;

«Ναι, δεν θα είναι εύκολο. Πολλά παιχνίδια, πολλά δύσκολα παιχνίδια, αλλά γι’ αυτό παίζουμε ποδόσφαιρο. Ανυπομονούμε να αρχίσουμε».

Η γνώμη σου για τον ΟΦΗ;

«Πολύ καλός αντίπαλος το έχει δείξει από το ξεκίνημα της σεζόν, αλλά και στα παιχνίδια της Ευρώπης. Έχουν βελτιωθεί πολύ, είναι καλοί, είναι ανταγωνιστική ομάδα σαν αντίπαλος. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι αν παίξουμε στο καλύτερο μας επίπεδο και κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, θα είμαστε το φαβορί».