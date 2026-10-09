Αντίπαλοι ΑΕΚ: Επιβλητική νίκη για τη Σαχτάρ πριν από την Ένωση

Με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε η Σαχτάρ Ντόνετσκ την τελευταία της αγωνιστική υποχρέωση πριν από το μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την ΑΕΚ, καθώς πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Βέρες Ρίβνε με 3-0.

Η ομάδα του Αρντά Τουράν χρειάστηκε χρόνο για να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, ενώ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης βρέθηκε μάλιστα υπό πίεση. Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι και σημαντική ευκαιρία για να πάρουν το προβάδισμα, όμως η Σαχτάρ άντεξε και σταδιακά ανέλαβε τα ηνία.

Η λύση ήρθε στο 32ο λεπτό, όταν ο Πεδρίνιο άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Πέντε λεπτά αργότερα τα δεδομένα έγιναν ακόμη πιο ευνοϊκά για τη Σαχτάρ, καθώς ο Μπαράν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας τη Βέρες με δέκα παίκτες.

Με το αριθμητικό πλεονέκτημα, οι φιλοξενούμενοι έβαλαν τις βάσεις για μια άνετη επικράτηση. Ο Ματβιένκο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-2 στο 58', ενώ ο Πέδρο Ενρίκε έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στο 71', διαμορφώνοντας το τελικό 0-3.

Η επιτυχία αυτή έχει διπλή σημασία για τη Σαχτάρ, καθώς πέρα από την ψυχολογική ώθηση ενόψει ΑΕΚ, την έφερε προσωρινά στην κορυφή του ουκρανικού πρωταθλήματος με 21 βαθμούς σε οκτώ αγωνιστικές.

Πλέον, οι Ουκρανοί στρέφουν το βλέμμα τους στο Champions League, όπου την Τετάρτη (14/10, 22:00) θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ στο Stamford Bridge, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase.

Σαχτάρ (Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Τόμπιας, Ενρίκε (72' Καραβάεφ), Ματβιένκο (72' Ναζάρινα), Μπόνταρ, Κρίσκιβ (46' Σίλβα), Άλισον, Νέβερτον, Πεδρίνιο (81' Ματούρο), Μάρλον Γκόμες, Κάουα Ελίας (72' Μεϊρέγιες).