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ΠΑΟΚ: Ο Παναθηναϊκός τίμησε το συνέδριο του «δικεφάλου» - Παρών ο Τάκης Φύσσας (pics)

Μόνο το «τριφύλλι» έστειλε εκπρόσωπό του στο συνέδριο που διοργάνωσαν οι Θεσσαλονικείς.

Θανάσης Μαργαρίτης

ΠΑΟΚ: Ο Παναθηναϊκός τίμησε το συνέδριο του «δικεφάλου» - Παρών ο Τάκης Φύσσας (pics)
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Ξεχωριστή παρουσία στο συνέδριο «100 Χρόνια ΠΑΟΚ: Ποδόσφαιρο και Κοινωνία», που πραγματοποιείται στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είχε ο Παναθηναϊκός.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ στο πλαίσιο των δράσεων για τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του συλλόγου, με το «τριφύλλι» να επιλέγει να τιμήσει με τον δικό του τρόπο τη σημαντική επέτειο που έχουν οι Θεσσαλονικείς.

Συγκεκριμένα τον Παναθηναϊκό εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Τάκης Φύσσας, ο οποίος έδωσε το «παρών» στο συνέδριο, μεταφέροντας τον σεβασμό των «πράσινων» προς τον ιστορικό σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός αποτέλεσε τη μοναδική ομάδα που προχώρησε σε αντίστοιχη κίνηση, τιμώντας έμπρακτα τον ΠΑΟΚ για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυσή του.

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