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Ιβάν Σαββίδης: «Να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές το σύλλογο, ακόμη πιο ισχυρό»

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μίλησε στο συνέδριο των 100 χρόνων του συλλόγου και τόνισε πως ο «Δικέφαλος» δεν φοβάται κανέναν. 

Ιβάν Σαββίδης: «Να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές το σύλλογο, ακόμη πιο ισχυρό»
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Ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε το παρών στο συνέδριο των 100 χρόνων απ’ την ίδρυση του ΠΑΟΚ. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ στην ομιλία του τόνισε πως πρέπει να παραδοθεί ο Σύλλογος στις επόμενες γενιές, ακόμη πιο ισχυρός.

Ξεκαθάρισε μάλιστα, πως είναι χρέος όλων να έχει ο Σύλλογος τις δικές του υποδομές και το νέο του «σπίτι».

Ο Ιβάν Σαββίδης είπε μεταξύ άλλων στο επιστημονικό συνέδριο:

«Χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν Σύλλογο ακόμη πιο ισχυρό, έναν Σύλλογο με τις δικές του υποδομές και το δικό του νέο σπίτι».

Για τους στόχους της ομάδας: «Είμαι πεπεισμένος ότι η υλοποίηση των σχεδίων που έχουμε θέσει μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνέργεια και την ενότητα όλων των μελών της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ».

Για το αύριο του ΠΑΟΚ: «Τα πρώτα 100 χρόνια έδειξαν ποιοι είμαστε, τα επόμενα θα δείξουν σε ποια ύψη είμαστε ικανοί να φτάσουμε και εμείς οπωσδήποτε θα τα κατακτήσουμε. Τιμώντας το παρελθόν μας, θα δημιουργήσουμε το δικό μας μέλλον και δεν θα το φοβηθούμε. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να φοβάται τίποτα και κανέναν».

Για το συνέδριο: «Ο ΠΑΟΚ είναι μια πραγματικά μεγάλη οικογένεια και σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι και η επιστημονική κοινότητα αποτελεί πλέον νέο μέλος της οικογένειάς μας και είμαι υπερήφανος γι’ αυτό».

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