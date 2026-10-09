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Φορτούνης: «Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το ντέρμπι – Θα τα δώσουμε όλα»

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε στη σημασία του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, αλλά και το που θα κριθεί το παιχνίδι.

Φορτούνης: «Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το ντέρμπι – Θα τα δώσουμε όλα»
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Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Κυριακή (11/10, 21:00), σε αναμέτρηση που δεσπόζει στο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης, ο Κώστας Φορτούνης μίλησε στην κάμερα της Magenta TV, καταθέτοντας την άποψή του για τη σπουδαία μάχη ανάμεσα στους δύο «αιώνιους» αντιπάλους.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε στη σημασία ενός τέτοιου παιχνιδιού, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται πλέον όσο πλησιάζει η ώρα της σέντρας στο Φάληρο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φορτούνη

Για το διάστημα της διακοπής: «Είχαμε μια μεγάλη διακοπή και αυτό μας βοήθησε γιατί ο καινούργιος προπονητής μας έδειξε κάποια πράγματα που θέλει να δουλέψει. Είχαμε χρόνο να δουλέψουμε και κάναμε πολύ καλές προπονήσεις. Τώρα έρχεται ένα παιχνίδι που πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι».

Για το που κρίνονται αυτά τα παιχνίδια: «Είναι ντέρμπι και τα ντέρμπι πάνω από όλα τα κερδίζουν οι μονομαχίες, το ποιος θα κάνει τα λιγότερα λάθη και πολλές φορές κρίνονται στις λεπτομέρειες. Εμείς από την πλευρά μας, το μόνο σίγουρο είναι πως θα τα δώσουμε όλα γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τον σύλλογο, για τους οπαδούς μας και για μας τους ίδιους. Παίζουμε στο γήπεδο μας. Ο κόσμος σίγουρα θα μας βοηθήσει και να περιμένουν από εμάς πως θα τα δώσουμε όλα».

Για την κρισιμότητα του συγκεκριμένου ντέρμπι: «Ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή πρώτος αλλά έχουν υπάρξει κι άλλες φορές που βρεθήκαμε πίσω και το γυρίσαμε. Εμείς θα παίξουμε το παιχνίδι για να το κερδίσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Πάντα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Πόσω μάλλον τώρα που έχουμε απέναντι μας μια καλή ομάδα».

Για τα στοιχεία που θέλει να περάσει στην ομάδα ο νέος προπονητής: «Τα στοιχεία που θέλει να περάσει είναι διαφορετικά. Θέλει να παίζουμε από πίσω, να είμαστε οργανωμένοι, να έχουμε τη μπάλα στα πόδια πάνω από όλα. Να μην κάνουμε εύκολα λάθη και να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι κυκλοφορώντας τη μπάλα. Αυτά είναι τα βασικά του στοιχεία, αυτά δουλεύουμε στις προπονήσεις και αυτά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και στα παιχνίδια».

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