Αλγκουαθίλ: «Ξέρω την κρισιμότητα του αγώνα, ανυπομονώ να το ζήσω»

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, φιλοξενώντας στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Παναθηναϊκό, στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα πάρει μια πρώτη γεύση από το μεγαλύτερο παιχνίδι της χώρας, με τον Βάσκο τεχνικό να παραχωρεί δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του πολύ κρίσιμου αγώνα.

Ο 55χρονος υπογράμμισε πως γνωρίζει απόλυτα τη σημασία της νίκης για τον σύλλογο. Παράλληλα, στάθηκε στην παρουσία του τραυματία Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη και την ενέργεια που μεταδίδει στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός:

Για το διάστημα της διακοπής και την προετοιμασία της ομάδας του:

«Όπως γνωρίζετε πολύ καλά έλειπαν πολλοί παίκτες στις Εθνικές τους ομάδες, όμως παρόλαυτα είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε καλά και όσοι έμειναν εδώ δουλέψαν πολύ και πολύ καλά. Επίσης είχαμε την ευκαιρία να δούμε και κάποιους νεότερους παίκτες και να τους γνωρίσουμε καλύτερα.

Πολύ σημαντικό επίσης είναι το γεγονός πως οι παίκτες που έλειπαν στις Εθνικές τους έπαιξαν και γύρισαν υγιείς. Τώρα είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε στη δράση με όλη την ομάδα σε καλή κατάσταση».

Για το πρώτο του ντέρμπι στην Ελλάδα:

«Η αλήθεια είναι πως μου έχουν πει πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος που συναντάω στον δρόμο, οι φίλαθλοι που μου στέλνουν μηνύματα, αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα μου έχουν πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τον σύλλογο και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ανυπομονώ να το ζήσω και κυρίως ανυπομονώ να το κερδίσω γιατί έχω καταλάβει τι σημαίνει για όλους μια νίκη εναντίον του Παναθηναϊκού. Είμαστε πανέτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε.

Φυσικά και είναι σημαντικό για πολλούς λόγους. Θα είναι πολύ καλό για μας να καταφέρουμε να μειώσουμε την διαφορά γιατί ο αντίπαλος έχει πάρει ένα προβάδισμα. Ξέρουμε την σημασία που έχει το παιχνίδι αυτό και θα είμαστε ευτυχισμένοι αν στο τέλος του αγώνα είμαστε αυτοί που θα έχουν επικρατήσει.

Όλοι δουλεύουμε και όλοι έχουμε συγκεντρωθεί σε αυτό. Αν και βρίσκομαι λίγο καιρό εδώ έχω καταλάβει ακριβώς τι διακυβεύεται».

Για το που θα κριθεί το ντέρμπι:

«Ένα παιχνίδι μπορεί να το καθορίσουν διάφορα πράγματα. Πρέπει να έχουμε καλή απόδοση και να είμαστε αποτελεσματικοί.

Φυσικά τα παιχνίδια τα κρίνουν τα γκολ. Θα είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουμε και να καταφέρουμε να προηγηθούμε. Επίσης, πρέπει να αμυνθούμε καλά και να περιορίσουμε τις στιγμές που θα μας απειλήσει ο αντίπαλος».

Για την παρουσία του Ελ Κααμπί στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού:

«Φυσικά δεν ήμουν εδώ όταν είχε τραυματιστεί αλλά γνωρίζουμε όλοι τι είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί για τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης που έχει γράψει ιστορία με τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ σημαντικός για όλους στην ομάδα και φυσικά για τους συμπαίκτες του.

Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός πως έχει επιστρέψει, έστω και τραυματίας, και βρίσκεται κοντά στην ομάδα. Μεταδίδει την ενέργεια του στους συμπαίκτες του και είναι σημαντικό που τον έχουμε εδώ».