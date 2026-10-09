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Σάκοτα: «Στις αναμετρήσεις με Άρη και ΠΑΟΚ, δεν είμαστε το φαβορί»

Ο προπονητής της Ένωσης στάθηκε στις δυσκολίες που κρύβει η αναμέτρηση με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Σάκοτα: «Στις αναμετρήσεις με Άρη και ΠΑΟΚ, δεν είμαστε το φαβορί»
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Για μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή ετοιμάζεται η ΑΕΚ, η οποία ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον Άρη το Σάββατο (10/10, 17:30).

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στις δυσκολίες που κρύβει η αναμέτρηση με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα παιχνίδι στο οποίο η Ένωση δεν μπορεί να θεωρείται το φαβορί.

Ο έμπειρος τεχνικός έβαλε μάλιστα στην ίδια κατηγορία και τις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως η ΑΕΚ δεν έχει τον ρόλο του φαβορί απέναντι στους δύο εκπροσώπους της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάκοτα

«Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα με απαιτήσεις. Έχουμε ξαναπεί, ότι το ελληνικό Πρωτάθλημα έχει δυναμώσει. Για πρώτη φορά ίσως, μετά από πολλά χρόνια, στις αναμετρήσεις με Άρη και ΠΑΟΚ, δεν είμαστε το φαβορί.

Ο αγώνας με τον Άρη έχει ακόμη μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας για εμάς, διότι αυτή την περίοδο ακόμη προσπαθούμε να "στρώσουμε" ως ομάδα για τους λόγους, που όλοι ξέρουν. Είμαστε υποχρεωμένοι, ωστόσο, να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, και είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θ’ αντιδράσουμε, σε μία σκληρή έδρα και απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα».

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