Μπαρτσελόνα: Νοκ άουτ με Χετάφε και Γαλατάσαραϊ ο Ραφίνια

Αν και ο τραυματισμός του στο φιλικό της Βραζιλίας με την Αυστραλία δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, ο Ραφίνια θα χάσει τα δύο επόμενα παιχνίδια της Μπαρτσελόνα, όπως επιβεβαίωσε σήμερα (9/10) ο Χάνσι Φλικ.

Ο πρώτος σκόρερ των «μπλαουγκράνα» αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον δεξιό μηρό και δεν θα είναι διαθέσιμος για το αυριανό (10/10) ματς πρωταθλήματος με τη Χετάφε, ούτε για την αναμέτρηση του Champions League με τη Γαλατάσαραϊ, την Τρίτη (13/10) στην Κωνσταντινούπολη.

«Οι εξετάσεις έδειξαν ότι δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, αλλά οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί μαζί του, καθώς την περασμένη σεζόν ταλαιπωρήθηκε από τρεις τραυματισμούς. Πρέπει να τον προσέχουμε, επομένως δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε αύριο (σ.σ. κόντρα στη Χετάφε) ούτε απέναντι στη Γαλατασαράι (σ.σ. την Τρίτη)» δήλωσε ο Γερμανός τεχνικός, ο οποίος άφησε αιχμές για την καταπόνηση του 30χρονου επιθετικού:

«Για όλους τους παίκτες, η εκπροσώπηση της χώρας τους αποτελεί συχνά τον βασικό στόχο και αυτή είναι η νοοτροπία και η στάση του Ραφίνια. Πάντα δίνει το 100%. Όμως, πιστεύω ότι πρέπει να αναρωτηθούμε: ήταν όντως απαραίτητο να πάει να παίξει ένα φιλικό στην Αυστραλία, διανύοντας τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα; Είναι απίστευτο».

Η επιφυλακτικότητα της Μπαρτσελόνα στην περίπτωση του Ραφίνια εξηγείται εν πολλοίς από το βεβαρυμένο πρόγραμμα που περιμένει το επόμενο 15νθήμερο τους Καταλανούς. Μετά τα παιχνίδια με Χετάφε και Γαλατάσαραϊ, οι πρωταθλητές Ισπανίας έχουν δύσκολη έξοδο στην έδρα της Μπέτις και εν συνεχεία δύο διαδοχικά μεγάλα ντέρμπι, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League και το clasico με τη Ρεάλ στη La Liga