· Προμηθέας Πατρών

Προμηθέας: Νέα αναβολή για την απόφαση αποβολής του

Ο Προμηθέας εξακολουθεί να αγωνίζεται χωρίς πιστοποιητικό και περιμένει την εκδίκαση της υπόθεσης 

Προμηθέας: Νέα αναβολή για την απόφαση αποβολής του
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Αναβάλει τις κυρώσεις το Διοικητικό Δικαστήριο μέχρι την κύρια εκδίκαση όπως αιτήθηκε η ΚΑΕ Προμηθέας, κάτι όμως που δύσκολα θα αλλάξει τη φυσιολογική ροή των δεδομένων της υπόθεσης.

Όπως άλλωστε έγινε και με την προηγούμενη αίτηση ο Προμηθέας προσπαθεί να αποφύγει την δίκη και προσφεύγει ώστε να γλιτώσει τις αφαιρέσεις βαθμών.

Επομένως, συνεχίζει να αγωνίζεται δίχως να έχει πιστοποιητικό συμμετοχής στο Πρωτάθλημα και περιμένει την κύρια εκδίκαση της υπόθεσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Προμηθέα:

«Και δεύτερη απόφαση του δικαστηρίου υπέρ του Προμηθέα.

Το διοικητικό δικαστήριο δικαίωσε το αίτημα του Προμηθέα. Αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα όπως είχε ζητήσει η ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

Παρότι ο Πρόεδρος της ΕΕΑ, κ. Τζουλάκης, ζήτησε αναβολή της εκδίκασης, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του και αποφάσισε υπέρ του αιτήματος του Προμηθέα για αναστολή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ που θα οδηγούσε σε αποβολή του Προμηθέα από το πρωτάθλημα»

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