Τρέλανε τον Σέριγχαμ ο Κωστούλας - «Μοιάζει με παίκτη 100 εκατομμυρίων - Πάρτε τον»

Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η θραύση που έχει κάνει στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν ο Χαράλαμπος Κωστούλας ο οποίος ήδη έχει ήδη διπλασιάσει την παραγωγικότητα του σε σχέση με πέρυσι.

Ο Έλληνας επιθετικός φαίνεται πως έχει προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις και τον ρυθμό του Αγγλικού ποδοσφαίρου, μετρώντας ήδη 4 γκολ και 3 ασίστ σε 8 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και φαίνεται πως δεν έχει περάσει απαρατήρητο το ξεκίνημά του.

Μάλιστα, οι μέχρι τώρα εμφανίσεις του Κωστούλα έχουν «τρελάνει» έναν θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Έλληνα και τον χαρακτήρισε «ποδοσφαιριστή των 100 εκατομμυρίων», εννοώντας πως αν συνεχίσει να σκοράρει με αυτό τον ρυθμό θα εκτοξεύσει την χρηματιστηριακή του αξία.

Λόγος γίνεται για τον Τέντι Σέριγχαμ, που υπήρξε και μέλος της θρυλικής ομάδας το 1999 που κατέκτησε το τρεμπλ, προτρέποντας μάλιστα την διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κινηθεί άμεσα για την απόκτησή του.

«Για μένα, όλα περιστρέφονταν γύρω από τον σέντερ φορ, τον Χαράλαμπο Κωστούλα. Ουάου, τι παίκτης και τι γκολ πετυχαίνει! Βλέπω έναν επιθετικό που είναι πραγματικός ηγέτης της γραμμής κρούσης. Δεν τον ενδιαφέρει ποιον αντιμετωπίζει ή τι συμβαίνει στο γήπεδο. Παίρνει το παιχνίδι πάνω του, ελέγχει τη μπλάλα, νικάει στις κεφαλιές και βάζει τους συμπαίκτες του στο παιχνίδι» τόνισε αρχικά ο Σέριγχαμ.

«Έχω εντυπωσιαστεί πλήρως, είναι το πλήρες πακέτο. Δείχνει ήδη τον δρόμο για να γίνει ο επόμενος παίκτης των 100+ εκατομμυρίων λιρών που θα πουλήσει η Μπράιτον. Χωρίς αμφιβολία» πρόσθεσε και κατέληξε λέγοντας: «Αν πρέπει ο Μάικλ Κάρικ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να σηκώσουν το τηλέφωνο και να καλέσουν τη Μπράιτον; Χωρίς καμία αμφιβολία! Πρέπει να προλάβουν πριν κινηθεί κάποιος άλλος, γιατί αυτός ο παίκτης δείχνει ηγέτης στο γήπεδο και παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο».