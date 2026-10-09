Άλβαρεζ: Άλλαξε ατζέντη μετά το ναυάγιο της μεταγραφής του - Ποιος θα τον εκπροσωπεί τώρα

Αργεντινός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής θα είναι πλέον ατζέντης του Χούλιαν Άλβαρεζ 

Άλβαρεζ: Άλλαξε ατζέντη μετά το ναυάγιο της μεταγραφής του - Ποιος θα τον εκπροσωπεί τώρα
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Μετά από το μεταγραφικό σίριαλ του περασμένου καλοκαιριού, ο Χούλιαν Αλβαρες, τον οποίο επιθυμούσε διακαώς η Μπαρτσελόνα, παρέμεινε τελικά στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο 26χρονος διεθνής Αργεντινός επιθετικός, σύμφωνα με την ισπανική αθλητική εφημερίδα «Mundo Deportivo», ήταν έντονα δυσαρεστημένος από τον ατζέντη του, Φερνάντο Ιντάλγκο, για την αποτυχία ολοκλήρωσης της μεταγραφής του στην ομάδα της Βαρκελόνης.

Ετσι αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία μαζί του και έδωσε την εκπροσώπηση του στον Αργεντινό πρώην σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, Χαβιέρ Παστόρε, ώστε να προχωρήσει το θέμα της μεταγραφής του από την Ατλέτικο σε άλλη ομάδα στη χειμερινή ή έστω στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ η Αρσεναλ αναμένεται τον Ιανουάριο να επανέλθει στη διεκδίκηση του και αυτή τη φορά ο Παστόρε θα χειριστεί τις διαπραγματεύσεις.

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