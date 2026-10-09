Μαυροπάνος: Αναδείχθηκε παίκτης του μήνα στην Championship

Μια σημαντική διάκριση πέτυχε ο Ντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος ήταν εξαιρετικός με την Εθνική ομάδα στις αναμετρήσεις του Nations League, με τον Έλληνα αμυντικό να αναδεικνύεται ο πολυτιμότερος παίκτης για τον μήνα Σεπτέμβριο στην Championship, χάρη στις φοβερές του εμφανίσεις.

Ο Μαυροπάνος αγωνίστηκε ως βασικός και στις πέντε αναμετρήσεις της Γουεστ Χαμ τον Σεπτέμβριο, ενώ κατάφερε να σκοράρει και 4 γκολ, με αποτέλεσμα να βρίσκεται και στις πρώτες θέσεις των γκολ σκόρερ στην κατηγορία.

Παράλληλα χάρη στην παρουσία του Έλληνα αμυντικού τα «Σφυριά» κατάφεραν να κρατήσουν ανέπαφη την εστία τους στις 2 από τις 5 αναμετρήσεις τους στο πρωτάθλημα.