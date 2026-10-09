Η αποστολή του ΟΦΗ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ

Δύο ποδοσφαιριστές δεν θα έχει στη διάθεση τους ο Χρήστος Κόντης 

Η αποστολή του ΟΦΗ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ
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Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην Allwyn Arena για την 6η αγωνιστική της Super League. Οι Κρητικοί θέλουν να συνεχίσουν το καλό τους ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και ευελπιστούν να φύγουν με θετικό αποτέλεσμα.

Ο ΟΦΗ μετά το τέλος της προπόνησης ανακοίνωσαν την αποστολή τους για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Εκτός είναι ο Ισέκα που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, αλλά και ο Σιέλης που συνεχίζει θεραπεία.

H αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης, Κόντρο.

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