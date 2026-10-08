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ΟΦΗ: Sold out τα εισιτήρια με ΑΕΚ - Εξασφάλισαν κι άλλη θύρα οι Κρητικοί στην «Allwyn Arena»

Τα νέα εισιτήτια που πήραν οι Κρητικοί αναμένεται να φύγουν με συνοπτικές διαδικασίες.

Θανάσης Μαργαρίτης

ΟΦΗ: Sold out τα εισιτήρια με ΑΕΚ - Εξασφάλισαν κι άλλη θύρα οι Κρητικοί στην «Allwyn Arena»
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Κατάμεστη αναμένεται να είναι η «Allwyn Arena» στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ (10/10, 19:30) στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους φίλους των δύο ομάδων να δίνουν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες.

Οι οπαδοί του ΟΦΗ εξάντλησαν τα 500 εισιτήρια που είχαν αρχικά στη διάθεσή τους για τη θύρα 48, όμως η ΑΕΚ ανταποκρίθηκε στο αυξημένο ενδιαφέρον και παραχώρησε επιπλέον εισιτήρια στους φιλοξενούμενους.

Συγκεκριμένα, οι Κρητικοί εξασφάλισαν ακόμη 60 «μαγικά χαρτάκια» για τη θύρα 46, τα οποία αναμένεται επίσης να εξαντληθούν πολύ σύντομα, όπως συνέβη και με την πρώτη παρτίδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΑΕΚ έχει δείξει και στο παρελθόν διάθεση να ικανοποιεί τα αιτήματα των φιλοξενούμενων ομάδων για εισιτήρια. Αντίστοιχη φιλοξενία αναμένεται να υπάρξει και για τους φίλους της Ένωσης στην αναμέτρηση του δεύτερου γύρου στο Παγκρήτιο Στάδιο.

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