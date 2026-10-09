«Παραμένεις στην ομάδα μας» - Το μήνυμα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για τον Τζορτζ Μπάλντοκ

Συμπληρώνονται σήμερα δύο χρόνια από την τραγική ημέρα που ο Τζορτζ Μπάλντοκ έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στη θλίψη όχι μόνο τον Ελληνικό αθλητισμό αλλά και το Αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, ο σύλλογος με τον οποίο είχε συνδέσει στενά το όνομά του ο διεθνής αμυντικός, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τον χαμό του Μπάλντοκ έκανε μια συγκινητική ανάρτηση τιμώντας τη μνήμη του.

Αναρτήσεις πραγματοποίησε επίσης τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Εθνική Ελλάδας.

Αναλυτικά το μήνυμα της Σέφιλντ:

“Έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε που μάθαμε για τον θάνατο του George Baldock. Ο Starman μας εκπροσώπησε την United για 7 χρόνια, κάνοντας πάνω από 200 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα και σκοράροντας μερικά αξέχαστα γκολ στη διαδικασία. Παραμένεις στην ομάδα μας.”