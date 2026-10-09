Μύκονος: Στο «τιμόνι» έως το 2028 ο Βαγγέλης Ζιάγκος

Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Ζιάγκο ανακοίνωσε η Μύκονος, με τον 50χρονο τεχνικό να παραμένει στον πάγκο των «Νησιωτών» μέχρι το 2028.

Ο Έλληνας προπονητής έχει συνδέσει το όνομά του με τις πρόσφατες επιτυχίες του συλλόγου, καθώς με αυτόν στο «τιμόνι», η Μύκονος ανέβηκε στα... μεγάλα σαλόνια της Stoiximan GBL, ενώ πρόσφατα πανηγύρισε και την πρώτη της νίκη σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

H ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson BC ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Ζιάγκο έως το 2028, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές και τη βούληση να συνεχιστεί η κοινή πορεία με συνέπεια, συνέχεια και υψηλές φιλοδοξίες.

Ο 50χρονος τεχνικός διανύει την τρίτη του σεζόν στην τεχνική ηγεσία της Μυκόνου Betsson, έχοντας συνδέσει το όνομά του με τις σημαντικότερες αγωνιστικές στιγμές της ιστορίας του συλλόγου.

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος ήταν ο προπονητής που οδήγησε τη Μύκονο Betsson στην άνοδο στη Stoiximan GBL, ανοίγοντας τον δρόμο για την παρουσία της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Στην πρώτη της συμμετοχή στη GBL, η Μύκονος Betsson κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στα playoffs, ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο στην έβδομη θέση, ενώ παράλληλα πανηγύρισε την πρόκριση στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας και την απευθείας συμμετοχή στο FIBA Europe Cup.

Η φετινή σεζόν έφερε ακόμη μία ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου, που πανηγύρισε την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη της ιστορίας του, καταγράφοντας ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στη διαδρομή του με τον κόουτς Ζιάγκο στον πάγκο.

Με την επέκταση της συνεργασίας έως το 2028, η Μύκονος Betsson και ο Βαγγέλης Ζιάγκος επιλέγουν να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο, έχοντας ήδη χτίσει μια κοινή διαδρομή γεμάτη σημαντικούς σταθμούς και ιστορικές επιτυχίες. Η συνεργασία των δύο πλευρών περνά πλέον στην επόμενη ημέρα, με στόχο η Μύκονος Betsson να συνεχίσει να εξελίσσεται, να πρωταγωνιστεί και να γράφει νέες σελίδες στην ιστορία της, εντός και εκτός συνόρων.

Ζιάγκος: «Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την έμπρακτη αναγνώριση»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος ανέφερε στο mykonosbc.gr με αφορμή την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μύκονο Betsson: «Ευχαριστώ θερμά τους ιδιοκτήτες και τη Διοίκηση για την έμπρακτη αναγνώριση και την εμπιστοσύνη με την οποία με έχουν περιβάλει όλα αυτά τα χρόνια. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτή την όμορφη διαδρομή αποδίδεται στους αθλητές και στους συνεργάτες με τους οποίους πορευτήκαμε μαζί. Σε ένα εκ φύσεως ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου εύκολα μπορεί κανείς να χάσει τον εαυτό του, η Μύκονος Betsson διατηρεί τις αξίες της αναλλοίωτες και αυτό είναι το πιο γοητευτικό χαρακτηριστικό της».