· Ντάλας Μάβερικς · Χιούστον Ρόκετς

NBA: Τι έκαναν Πουλακίδας, Μπιμπέροβιτς και Ντε Λαρέα στη φιλική ήττα των Μάβερικς από τους Ρόκετς

Σε παιχνίδι προετοιμασίας που διεξήχθη στο Μακάο της Κίνας, οι Ντάλας Μάβερικς γνώρισαν την ήττα με 135-117 από τους Χιούστον Ρόκετς. Δείτε τι έκαναν οι Τζον Πουλακίδας, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς και Σέρχιο Ντε Λαρέα.

NBA: Τι έκαναν Πουλακίδας, Μπιμπέροβιτς και Ντε Λαρέα στη φιλική ήττα των Μάβερικς από τους Ρόκετς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρκέ έπειτα από αρκετό καιρό πάτησαν οι παίκτες των Ντάλας Μάβερικς, γνωρίζοντας την ήττα με 135-117 από τους Χιούστον Ρόκετς σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας που διεξήχθη στο Μακάο της Κίνας.

Τα βλέμματα όλων των Ευρωπαίων φιλάθλων στράφηκε στα ανεπίσημα ντεμπούτα των Πουλακίδα, Μπιμπέροβιτς και Ντε Λαρέα.

Σε ένα παιχνίδι υψηλού ρυθμού, το Χιούστον επιβλήθηκε του Ντάλας, με το τεχνικό επιτελείο των Μάβερικς να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής και να βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα για το υλικό που υπάρχει στο ρόστερ.

Ο rookie Σέρχιο Ντε Λαρέα ήταν ο πιο δραστήριος από τους τρεις, σημειώνοντας 11 πόντους (3/3 τρίποντα, 1/3 δίποντα), ενώ μοίρασε 6 ασίστ, μάζεψε 2 ριμπάουντ και υπέπεσε σε 4 λάθη.

Σε 19 λεπτά συμμετοχής, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς είχε 9 πόντους με 3/8 τρίποντα, προσφέροντας παράλληλα 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τέλος, ο Τζον Πουλακίδας δεν έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία, με τον ομογενή γκαρντ να αγωνίζεται συνολικά για 14 λεπτά, καταγράφοντας 3 πόντους ( 1/3 τρίποντα) και 2 ασίστ.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Τέλος ο Μοντέλα από την εθνική Τουρκίας

20:47 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Η έκπληξη στον Τζέριαν Γκραντ (Video)

20:36 EUROLEAGUE

Το ευχαριστώ του Παναθηναϊκού AKTOR στον κόσμο – «Μόνο η αρχή του ταξιδιού…»

20:34 GREEK BASKET LEAGUE

Αλλαγή στην οκτάδα ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR: Μέσα ο Φαλ, έξω ο Ναν

20:31 EUROLEAGUE

LIVE Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές: Το πρώτο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» στη SUNEL Arena

20:10 SUPER LEAGUE

Μάγερ: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για εμάς, πρέπει να εμφανίσουμε το καλύτερό μας πρόσωπο»

19:59 NBA

NBA: Τι έκαναν Πουλακίδας, Μπιμπέροβιτς και Ντε Λαρέα στη φιλική ήττα των Μάβερικς από τους Ρόκετς

19:49 EUROLEAGUE

«Η EuroLeague κινείται για την εξαγορά της Αδριατικής Λίγκας»

19:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Χωρίς Ίσακ και Γκάκπο στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι

19:02 EUROLEAGUE

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στην Εφές στη SUNEL Arena - Εκτός ο Χολ

18:54 GREEK BASKET LEAGUE

Μύκονος: Στο «τιμόνι» έως το 2028 ο Βαγγέλης Ζιάγκος

18:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Επιβλητική νίκη για τη Σαχτάρ πριν από την Ένωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας