NBA: Τι έκαναν Πουλακίδας, Μπιμπέροβιτς και Ντε Λαρέα στη φιλική ήττα των Μάβερικς από τους Ρόκετς

Παρκέ έπειτα από αρκετό καιρό πάτησαν οι παίκτες των Ντάλας Μάβερικς, γνωρίζοντας την ήττα με 135-117 από τους Χιούστον Ρόκετς σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας που διεξήχθη στο Μακάο της Κίνας.

Τα βλέμματα όλων των Ευρωπαίων φιλάθλων στράφηκε στα ανεπίσημα ντεμπούτα των Πουλακίδα, Μπιμπέροβιτς και Ντε Λαρέα.

Σε ένα παιχνίδι υψηλού ρυθμού, το Χιούστον επιβλήθηκε του Ντάλας, με το τεχνικό επιτελείο των Μάβερικς να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής και να βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα για το υλικό που υπάρχει στο ρόστερ.

Ο rookie Σέρχιο Ντε Λαρέα ήταν ο πιο δραστήριος από τους τρεις, σημειώνοντας 11 πόντους (3/3 τρίποντα, 1/3 δίποντα), ενώ μοίρασε 6 ασίστ, μάζεψε 2 ριμπάουντ και υπέπεσε σε 4 λάθη.

Σε 19 λεπτά συμμετοχής, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς είχε 9 πόντους με 3/8 τρίποντα, προσφέροντας παράλληλα 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τέλος, ο Τζον Πουλακίδας δεν έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία, με τον ομογενή γκαρντ να αγωνίζεται συνολικά για 14 λεπτά, καταγράφοντας 3 πόντους ( 1/3 τρίποντα) και 2 ασίστ.