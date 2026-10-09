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Παναθηναϊκός AKTOR: Η έκπληξη στον Τζέριαν Γκραντ (Video)

Ο Αμερικανός γκαρντ γιόρτασε τα γενέθλιά του και στην προπόνηση τον περίμενε μια τούρτα, πολλές ευχές, αλλά και πειράγματα. 

Παναθηναϊκός AKTOR: Η έκπληξη στον Τζέριαν Γκραντ (Video)
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Ο Τζέριαν Γκραντ γιόρτασε τα γενέθλιά του στο γήπεδο. Ο Αμερικανός πήγε στην προπόνηση της ομάδας. Όπου οι πάντες τον έκαναν να αισθανθεί πως είναι μια ξεχωριστή μέρα γι’ αυτόν.

Κάποια στιγμή έκανε την εμφάνισή της μια τούρτα και αμέσως άρχισε το τραγουδάκι των γενεθλίων. Παράλληλα, οι ευχές του Ομπράντοβιτς και των συμπαικτών του, συνοδεύτηκαν με αρκετά πειράγματα.

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