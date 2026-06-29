Τζόσεφ: «Είναι πραγματική ευλογία που θα γίνω μέλος της ΑΕΚ»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

-Για τη θετική εξέλιξη στις επαφές του με την ΑΕΚ:

«Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη και ενθουσιασμό γι’ αυτή την εξέλιξη. Είναι πραγματική ευλογία, που θα γίνω μέλος της ΑΕΚ, ενός Συλλόγου με τόσο σπουδαία ιστορία και με τόσο ένθερμους οπαδούς. Για εμένα, είναι μία σπουδαία ευκαιρία να εξελιχθώ ως παίκτης, να μάθω απ’ όλους όσοι βρίσκονται γύρω μου και να δώσω τα πάντα για την ομάδα».

-Για τους λόγους που επέλεξε την ΑΕΚ:

«Οι φιλοδοξίες, η Ιστορία και το όραμα των ανθρώπων της ΑΕΚ σχετικά με το μέλλον, ήταν αυτά, που έκριναν την απόφασή μου. Ένιωσα, ότι αυτή είναι η κατάλληλη ομάδα για να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο. Όταν ένας Σύλλογος, όπως η ΑΕΚ, δείχνει ότι πιστεύει σ’ εσένα, είναι κάτι, που εκτιμάς ιδιαίτερα».

-Για τους στόχους του:

«Κάθε παίκτης, που έχει φιλοδοξίες, θέλει να διεκδικεί τίτλους και εγώ βρίσκομαι εδώ για να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου γι’ αυτό. Γνωρίζω τους στόχους της ΑΕΚ, ειδικά στην Ευρώπη, και θα δουλεύω σκληρά κάθε μέρα, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να τους πετύχει. Οι τίτλοι κατακτώνται, όμως, μέσα από τη συλλογική προσπάθεια, και είμαι έτοιμος να προσφέρω με κάθε τρόπο».

-Ένα μήνυμα προς τον κόσμο της ΑΕΚ:

«Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή. Γνωρίζω πόσο παθιασμένοι είστε και ανυπομονώ ν’ αγωνιστώ μπροστά σας. Σας υπόσχομαι, ότι θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κάθε φορά, που θα πατάω στο παρκέ και θα παλεύω γι’ αυτή τη φανέλα. Ελπίζω να δημιουργήσουμε μαζί υπέροχες αναμνήσεις από την πρώτη κιόλας σεζόν…».