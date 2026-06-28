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ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ

Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ.

ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ
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Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ.

Το απόγευμα της Κυριακής (28/06), η «Ένωση» επισημοποίησε την απόκτηση του 24χρονου φόργουορντ/σέντερ, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2028.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η AEK ΒC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ ( Nelly Junior Joseph, 25 χρ., 2μ.06).

Ο Νιγηριανός φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε σήμερα (28/06) συμβόλαιο δύο ετών, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2028.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Ο Τζόζεφ γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2001 στο Λάγος της Νιγηρίας, και μεγάλωσε στο Μπενίν. Από το 2020 έως το 2025 αγωνίστηκε στο NCAA με την Iona Gaels και τους New Mexico Lobos, έχοντας ως μέσο όρο 10,3 πόντους και 8,9 ριμπάουντ.

Την περασμένη περίοδο αγωνίστηκε στη Στρασμπούρ, με την οποία είχε 12,8 πόντους, αλλά και 9 ριμπάουντ, γεγονός, που τον καθιστά ως τον κορυφαίο ριμπάουντερ της γαλλικής λίγκας».

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