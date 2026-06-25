Επίσημο: Τέλος από τον Ολυμπιακό ο ΜακΚίσικ

Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν έπειτα από επτά χρόνια κοινής πορείας Σακίλ ΜακΚίσικ και Ολυμπιακός, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ευχαριστεί με ανακοίνωσή της τον 35χρονο Αμερικάνο για την προσφορά του στον σύλλογο.

Ο ΜακΚίσικ υπήρξε ένας από τους πιο μακροβιότερους ξένους στην ιστορία του Ολυμπιακού, κατακτώντας συνολικά στη θητεία του ένα ευρωπαϊκό, τέσσερα Πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα Ελλάδας και τέσσερα Super Cup.

Πλέον ο «Σακ» ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του, με πληροφορίες να αναφέρουν πως βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Τουρκ Τέλεκομ.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σακίλ ΜακΚίσικ.

Μετά από επτά χρόνια κοινής πορείας, ήρθε η στιγμή να πούμε «ευχαριστώ» στον Σακ, έναν παίκτη που από το 2020 μέχρι σήμερα, φόρεσε με πάθος και υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι μιας ομάδας που πέτυχε σπουδαία πράγματα εντός και εκτός συνόρων.

Μαζί ζήσαμε μεγάλες στιγμές… Πανηγυρίσαμε τίτλους (μία Ευρωλίγκα, τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδος 2022, 2023, 2025, 2026, τρία Κύπελλα Ελλάδος 2022, 2023, 2024 και τέσσερα Super Cup 2022, 2023, 2024, 2025) και δημιουργήσαμε αναμνήσεις που θα μας συνοδεύουν για πάντα.

Σακίλ, σε ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερες στον Ολυμπιακό και σου ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου.

Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας».