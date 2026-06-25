· Ολυμπιακός

«Στην Τουρκ Τέλεκομ ο ΜακΚίσικ»

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα ο Αμερικανός παίκτης ετοιμάζεται να επιστρέψει σε... γνώριμα παρκέ. 

«Στην Τουρκ Τέλεκομ ο ΜακΚίσικ»
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Άμεσα φαίνεται πως βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, ο μέχρι πρότινος παίκτης του Ολυμπιακού συμφώνησε σε όλα με την Τουρκ Τέλεκομ και ετοιμάζεται να επιστρέψει και πάλι στα παρκέ της Τουρκίας.

Ο ΜακΚίσικ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Ουσάκ Σπορτίφ (2016-17), στην Γκαζιαντέπ (2018-19) και στην Μπεσίκτας (2019-2020), προτού μετακομίσει στον Oλυμπιακό.

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