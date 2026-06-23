AEK: Επιβεβαίωσε την παραμονή Σάκοτα ο Αγγελόπουλος - «Εξαιρετική δουλειά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος»

Mιλώντας στην εκπομπή “Pick N’ Roll” της COSMOTE TV ο Μάκης Αγγελόπουλος ανέφερε: «Το θέμα είναι λυμένο. Θα παραμείνει προπονητής» και συνέχισε αναφερόμενος στην ενασχόλησή του με την Ένωση: «Έχει μπει για τα καλά η ΑΕΚ στη ζωή μας, στο πετσί μας. Ξεκίνησε στα πλαίσια να βοηθήσω μία ομάδα τον Ιανουάριο του 2015. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι, πολλή δουλειά, πολλές αγωνίες, μεγάλες επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων και συνεχίζουμε».

Σε ερώτηση για το ύψος της επένδυσης, σημείωσε: «Γύρω στα 25 εκατομμύρια».

Σχολιάζοντας το οικονομικό μοντέλο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ανέφερε: «Τα τελευταία χρόνια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στον Παναθηναϊκό, έχει γυρίσει κερδοφόρος πλέον τα έσοδά του ξεπερνούν τα 40-45 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός υπολείπεται λίγο, χρειάζεται λίγες οικονομικές ανάσες, αλλά και αυτός είναι πολύ κοντά. Οι υπόλοιπες ομάδες δυστυχώς απέχουν ακόμα».

Για τον ρόλο της EuroLeague στα εθνικά πρωταθλήματα, υπογράμμισε: «Η Ευρωλίγκα δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τα εθνικά πρωταθλήματα. Ένας από τους λόγους που εμείς αποχωρήσαμε από το EuroCup ήταν αυτό ακριβώς. Μας είπαν ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα εθνικά πρωταθλήματα».

Παραθέτοντας εμπειρία του από τη διοργάνωση, ανέφερε: «Θυμάμαι μία χρονιά είχα σοβαρή πίεση από το EuroCup για να παίξουμε εκεί, μάλιστα είχα μία πραγματικά εντυπωσιακή οικονομική προσφορά, σχεδόν το μισό μπάτζετ της ομάδας εκείνη τη χρονιά. Όταν ρώτησα ποια είναι τα οικονομικά οφέλη, μου είπαν ότι το τηλεοπτικό συμβόλαιο δεν αφορά εμάς αλλά Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Εκεί λέω “μισό λεπτό... μας δίνετε ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές;”».

Και πρόσθεσε: «Άρα λοιπόν έχουμε μία εταιρία που ενδιαφέρεται περισσότερο για τους μετόχους της παρά για τα πρωταθλήματα».

Για τον Ντράγκαν Σάκοτα τόνισε: «Αποθεώνεται σε κάθε παιχνίδι και έχει περάσει στην ιστορία. Για εμένα είναι ο καλύτερος κόουτς που κυκλοφορεί. Το έχουν πει και οι συνάδελφοί του. Ο Ζέλικο κάποια στιγμή είχε πει: “Όταν έπαιζα με τον Ντράγκαν το Σάββατο, είχα πονοκέφαλο μέχρι την Τετάρτη”».

Για τη Sunel Arena σημείωσε: «Είναι η πρώτη αξιοποίηση Ολυμπιακού ακινήτου στη χώρα... παραλάβαμε ένα χρέπι. Με ιδρώτα, κόπο και πολλά εκατομμύρια θα δημιουργήσουμε ένα από τα καλύτερα γήπεδα στο μέγεθός του στον κόσμο αποκλειστικά με δικούς μας πόρους».

Για το ενδεχόμενο να δοθεί το γήπεδο στον Ολυμπιακό: «Υπάρχει μια προσέγγιση από τον Ολυμπιακό να τον εξυπηρετήσουμε για κάποιο διάστημα. Έχει γίνει μια πρώτη προσέγγιση. Δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Στο τέλος της ημέρας θα το δούμε, έχει να κάνει με εμπορική συμφωνία. Εκτός γηπέδου προσπαθούμε να εξυπηρετούμε και να βοηθάμε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να μεγαλώνει η πίτα.

Το 2020 παρ' ότι είχαμε την πίκρα για το πρωτάθλημα αφήσαμε στην άκρη λεφτά για το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ήταν στην Α2 από επιλογή. Αφήσαμε χρήματα στο τραπέζι για να εξυπηρετήσουμε το σύνολο. Είχαμε έναν χορηγό που έπρεπε να δώσει ένα υπόλοιπο και τον στείλαμε στον ανταγωνισμό να δώσει χρήματα στις ομάδες. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ΑΕΚ. Δεν θα πάμε να σκάψουμε γήπεδα».