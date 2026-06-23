Δικαίωση για τον Παναθηναϊκό - Οι αποφάσεις της ΔΕΑΒ για Λεσόρ και Γκραντ

Το Game 5 των τελικών της GBL, πέρα από τις διαιτητικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, σημαδεύτηκε και από τα επεισόδια που έγιναν στα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Το πρώτο είχε να κάνει με την επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν, ενώ ακολούθησε μεγάλη ένταση των παικτών και ανθρώπων του Παναθηναϊκού με τις αστυνομικές δυνάμεις, στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν τον συμπαίκτη τους.

Η ΔΕΑΒ είχε καλέσει σε απολογία για αυτό το περιστατικό τους Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ, με τους «πράσινους» να δικαιώνονται, μιας και ο Γάλλος σέντερ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ, ενώ ο Αμερικανός γκαρντ απαλλάχθηκε. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 15.000 ευρώ.

Όπως ανέφεραν οι δικηγόροι της «πράσινης» ΚΑΕ, η ένταση σημειώθηκε όταν οι παίκτες του Παναθηναϊκού θέλησαν να υπερασπιστούν τον συμπαίκτη τους, αλλά έβλεπαν πως ο Τζόουνς προκαλούσε και περνούσε με το καπελάκι του πρωταθλητή, όντας ελεύθερος να βραβευτεί ενώ είχε επιτεθεί με τόσο άγριο τρόπο στον Ναν, με τους Λεσόρ και Γκράντ απλώς να στέκονται δίπλα στον συμπαίκτη τους.

Και η απόφαση της ΔΕΑΒ δικαίωσε τις θέσεις τους.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της,α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,β) το βιντεοληπτικό υλικό του αγώνα, από το σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης,γ) τις Εκθέσεις των δύο Τεχνικών Παρατηρητών της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι, μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 13/06/2026, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για τα Playoffs του πρωταθλήματος της Basket League, περιόδου 2025/2026, αθλητές και μέλη της αποστολής των φιλοξενουμένων ήλθαν σε βίαιη αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις, στα αποδυτήρια του σταδίου, στην προσπάθεια των τελευταίων να αποτρέψουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια της γηπεδούχου ομάδας, με ενεργή επιθετική συμπεριφορά του καλαθοσφαιριστή ΜΑΤΙΑΣ ΛΕΣΟΡ, με τελικό αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός (1) αστυνομικού οργάνου,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 40/2026 Απόφασή της,i) σε βάρος του καλαθοσφαιριστή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ΜΑΤΙΑΣ ΛΕΣΟΡ, διοικητικό πρόστιμο ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€),ii) σε βάρος της καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΕ Παναθηναϊκός, διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€),ενώ απήλλαξε των καλαθοσφαιριστή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ΤΖΕΡΙΑΝ ΓΚΡΑΝΤ.Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».