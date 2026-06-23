· Κολοσσός

Στον Κολοσσό Ρόδου ο Γιάννης Ευσταθιάδης

Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Ευσταθιάδη.

Στον Κολοσσό Ρόδου ο Γιάννης Ευσταθιάδης
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Ο Κολοσσός Ρόδου γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιάννη Ευσταθιάδη.

Η ανακοίνωση του Κολοσσού:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Γιάννη Ευσταθιάδη.

Ο Γιάννης Ευσταθιάδης είναι γεννημένος στις 29 Απριλίου του 2003 και με ύψος 1,98μ. αγωνίζεται ως σμολ φόργουορντ. Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ Αρίωνα Ξάνθης και στη συνέχεια εντάχτηκε στα τμήματα υποδομής του Περιστερίου, όπου έμεινε για μία τριετία (2019-22), ενώ τη σεζόν 2021/22 έκανε το ντεμπούτο του στην Basket League.

Στη συνέχεια, επέστρεψε στην Ξάνθη για λογαριασμό του Λεύκιππου (2022/23) και την επόμενη (2023/24) μετακόμισε στη Δόξα Λευκάδας, όπου αγωνίστηκε στην Elite League. Τη σεζόν 2024/25 φόρεσε τη φανέλα του Κόροιβου Αμαλιάδας, ενώ πέρυσι αγωνίστηκε στον Γ.Σ. Σοφάδων, όπου είχε κατά μέσο όρο 8,3 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ, σε 23 αγώνες στην Elite League».

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