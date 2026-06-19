Ολυμπιακός: Σε χειρουργική επέμβαση υπεβλήθη ο Μιλουτίνοφ

Σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο σέντερ του Ολυμπιακού πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για την αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης από το αριστερό μετατάρσιο, μια διαδικασία που κρίθηκε απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση του ποδιού του μετά από παλαιότερο τραυματισμό.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία για τον σέρβο σέντερ, με τον αθλητή να αναμένεται να λάβει εξιτήριο το απόγευμα.