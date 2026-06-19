· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Σε χειρουργική επέμβαση υπεβλήθη ο Μιλουτίνοφ

Σε επέβαση στο αριστερό μετατάρσιο υπεβλήθη ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, με τον Σέρβο ψηλό να λαμβάνει σύντομα εξιτήριο. 

Ολυμπιακός: Σε χειρουργική επέμβαση υπεβλήθη ο Μιλουτίνοφ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο σέντερ του Ολυμπιακού πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για την αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης από το αριστερό μετατάρσιο, μια διαδικασία που κρίθηκε απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση του ποδιού του μετά από παλαιότερο τραυματισμό.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία για τον σέρβο σέντερ, με τον αθλητή να αναμένεται να λάβει εξιτήριο το απόγευμα.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Μένει ελεύθερος από την Ίντερ ο Ντε Φράι»

16:17 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανατροπή με Πούσιτς, πάει για άλλον προπονητή

16:15 GREEK BASKET LEAGUE

Έι Τζέι Λίντελ: «Πολύ χαρούμενος που θα αποτελέσω μέρος ενός οργανισμού όπως ο Άρης»

16:03 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Επίσημο του Μπουχαλάκη

15:45 ONSPORTS

Δούκας: «Ξεκίνησαν οι εργασίες και για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού» (vid)

15:22 SUPER LEAGUE

Κρατάει τον αρχηγό της η Κηφισιά: Ανανέωσε ο Χόρχε Πόμπο

15:11 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: Σε χειρουργική επέμβαση υπεβλήθη ο Μιλουτίνοφ

14:59 EUROLEAGUE

«Παίρνει τη θέση της Μονακό στη EuroLeague η Μπεσίκτας»

14:50 MUNDIAL

«Mundial Mode: On»: Ο «άσφαιρος» Ρονάλντο κι η εμψυχωτική Ιβάνα Κνολ - Όλη η δράση του Μουντιάλ 2026

14:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Ανέλαβε τον ΑΠΟΕΛ ο Νίκος Παπαδόπουλος

14:23 SUPER LEAGUE

«Κλείνει στον Παναθηναϊκό ο Πένια»

14:07 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο Πάμπλο Μαφέο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας