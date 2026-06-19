Στον Κολοσσό Ρόδου ο «Ρόκι» Κρούζερ

Στη Ρόδο και τον Κολοσσό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζάκσον Κρόυσερ, με τους «νησιώτες» να ανακοινώνουν την έναρξη της συμφωνίας με τον 27χρονο φόργουορντ.

Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε με τον Πανιώνιο σε GBL και EuroCup, μετρώντας κατά μέσο όρο 8.1 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ σε 42 παιχνίδια.

Η ανακοίνωση του Κολοσσού:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Τζάκσον «Ρόκι» Κρούζερ.

Ο Ρόκι Κρούζερ είναι γεννημένος στις 5 Μαρτίου του 1999, στη Μινεσότα των ΗΠΑ και με ύψος 2,08μ. αγωνίζεται ως φόργουορντ. Στην κολεγιακή του καριέρα φόρεσε τη φανέλα του Νορθ Ντακότα Στέιτ, από το 2017-22.

Ο πρώτος του επαγγελματικός σταθμός ήταν στη Γερμανία με τη Νυρεμβέργη τη σεζόν 2022/23. Στη συνέχεια, έπαιξε στην Αντβέρπ του Βελγίου, ενώ τη σεζόν 2024/25 μετακόμισε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Την περσινή σεζόν (2025/26) αγωνίστηκε στον Πανιώνιο, όπου μέτρησε συνολικά 42 συμμετοχές σε Stoiximan GBL και EuroCup, έχοντας κατά μέσο όρο 8,1 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ.»