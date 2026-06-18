Παναθηναϊκός για Ναν: Προανήγγειλε νομικές κινήσεις η Θάνου

Η δικηγόρος του «τριφυλλιού», Μαργαρίτα Θάνου, με ανάρτησή της στα social media ανακοίνωσε νομικές κινήσεις γύρω από τον Κέντρικ Ναν.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευμε μία φωτογραφία του Αμερικανού σταρ και έγραψε: «Έως εδώ. - Αγωγή ή έγκληση σε όποιον σε συκοφαντεί με αναφορές σε δήθες ενδοοικογενειακή βία; - Και τα δύο.».