Άρης: Έκαναν σεφτέ με τον NBAer Λίντελ οι «κίτρινοι» - Ανακοινώθηκε ο Αμερικανός για δύο χρόνια

Ο Αμερικανός φόργουορντ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο δύο ετών.

Ο Λίντελ, που αγωνίζεται κυρίως στη θέση «4» και έχει ύψος 1,98μ., αναμένεται να αποτελέσει νέο μέλος του ρόστερ των «κιτρινόμαυρων» για τα επόμενα δύο χρόνια.

Την περασμένη χρονιά ο Λίντελ ανήκε στους Μπρούκλιν Νετς, αποκτώντας εμπειρίες από το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο, το NBA.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του E.J. Liddell για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο E.J. Liddell είναι γεννηθείς στις 18 Δεκεμβρίου του 2000 και με ύψος 1.98μ. αγωνίεται στη θέση του πάουερ φόργουορντ.

Ο νέος αθλητής του ΑΡΗ Betsson φοίτησε στο Belleville High School-West. Το 2019 ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του στο φημισμένο Ohio State, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές σεζόν. Τη δεύτερη χρονιά μέτρησε 16.2 πόντους, 6.7 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και την τρίτη είχε 19.4 πόντους, 7.9 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ, 2.5 κοψίματα, επιδόσεις που του χάρισαν μία θέση στην First Team All-Big Ten.

Οι εντυπωσιακές χρονιές του, τον οδήγησαν στην απόφαση να δηλώσει πρόωρη συμμετοχή στο ντραφτ, το 2022. Επιλέχθηκε στο νούμερο 41 από τους New Orleans Pelicans. Όμως κατά τη διάρκεια του Summer League υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα και έχασε τη ρούκι χρονιά του.

Το 2023 υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τους Pelicans και ένα χρόνο αργότερα συμπεριλήφθηκε στο «πακέτο» παικτών που δόθηκαν στους Atlanta Hawks για την απόκτηση του Dejounte Murray. Τον Σεπτέμβριο του 2024 υπέγραψε στους Chicago Bulls και ένα χρόνο αργότερα στους Brooklyn Nets, στους οποίους μέτρησε 5.7 πόντους και 2.7 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις στο τέλος της σεζόν».