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Νέα σπουδαία κίνηση έκανε ο Άρης: Συμφωνία για διετές συμβόλαιο με τον Λίντελ

Ο Άρης προχωρά σε ακόμα μια σπουδαία κίνηση, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον 28χρονο Αμερικανό φόργουορντ, Ι Τζέι Λίντελ.

Νέα σπουδαία κίνηση έκανε ο Άρης: Συμφωνία για διετές συμβόλαιο με τον Λίντελ
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Σε μία από τις πρώτες κινήσεις ενίσχυσης ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου προχωρά ο Άρης, έχοντας έρθει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τον Ι Τζέι Λίντελ για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Ο 28χρονος Αμερικανός φόργουορντ, που αγωνίζεται κυρίως στη θέση «4» και έχει ύψος 1,98μ., αναμένεται να αποτελέσει νέο μέλος του ρόστερ των «κιτρινόμαυρων» για τα επόμενα δύο χρόνια.

Την περασμένη χρονιά ο Λίντελ ανήκε στους Μπρούκλιν Νετς, αποκτώντας εμπειρίες από το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο, το NBA.

Οι δύο πλευρές έχουν ήδη δώσει τα χέρια κι απομένει το τυπικό μέρος για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, καθώς εκκρεμούν ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες. Η επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του Άρη αναμένεται μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες.

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