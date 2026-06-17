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Μία αγωνιστική στον Ολυμπιακό και 100 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο στον Τζόουνς από τη ΔΕΑΒ

Αυτή είναι η τιμωρία της ΔΕΑΒ για την μπουνιά του Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν.

Μία αγωνιστική στον Ολυμπιακό και 100 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο στον Τζόουνς από τη ΔΕΑΒ
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Η υπόθεση του επεισοδίου ανάμεσα στον Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Κέντρικ Ναν στο παρκέ του ΣΕΦ κατά τη διάρκεια του πέμπτου τελικού της GBL είχε συνέπειες, καθώς η ΔΕΑΒ προχώρησε στην επιβολή κυρώσεων και στον Ολυμπιακό, αλλά και τον ίδιο τον παίκτη.

Συγκεκριμένα, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας επέβαλε στους «ερυθρόλευκους» ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών για τα όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση, ενώ παράλληλα τιμώρησε τον Ταϊρίκ Τζόουνς με πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι θεώρησε βαρύτερης σημαντικότητας την πράξη του.

Ωστόσο, ο Αμερικανός σέντερ δεν τιμωρήθηκε αγωνιστικά, καθώς η ΔΕΑΒ είναι αρμόδια για κάτι τέτοιο.

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