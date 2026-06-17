Μια αγωνιστική στον Παναθηναϊκό λόγω… Τζόουνς

Η ΔΕΑΒ τιμώρησε τον Κέντρικ Ναν με 50.000 ευρώ πρόστιμο και μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών την ΚΑΕ Παναθηναϊκός (επειδή ήταν υπότροπη) για τη συμμετοχή του Αμερικάνου στο επεισόδιο με τον Τζόουνς!

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας εξέτασε τα βίντεο εξέτασε τα βίντεο και ανέλυσε όλα τα δεδομένα για τα συνέβησαν με αφορμή την απαράδεκτη συμπεριφορά του Ταϊρίκ Τζόουνς και αποφάσισε να τιμωρήσει τον Κέντρικ Ναν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ, αλλά και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Aktor με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών.

Αναλυτικά η απόφαση της ΔΕΑΒ για τους «πράσινους» και τον ΝΑΝ:

1)Σε βάρος του αθλητή (επαγγελματία καλαθοσφαιριστή) της ΚΑΕ Παναθηναϊκό KENDRICK MELVIN NUNN (ΚΕΝΤΡΙΚ ΝΑΝ) διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και

2) Σε βάρος της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής ως γηπεδούχου, μίας (1) αθλητικής συνάντησης χωρίς θεατές, σε εγχώριους επίσημους αγώνες.