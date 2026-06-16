Προμηθέας: Ανακοινώθηκε ο Χάρης Παρασκευόπουλος

Ο Χάρης Παρασκευόπουλος προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του Κόροιβου Αμαλιάδας στην Elite League, όπου πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις και ξεχώρισε με τη σταθερότητα και την αγωνιστική του εξέλιξη.

Οι επιδόσεις του 21χρονου γκαρντ δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους ανθρώπους του Προμηθέα, οι οποίοι αποφάσισαν να του δώσουν την ευκαιρία να επιστρέψει στον σύλλογο και να διεκδικήσει θέση στο ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση του Προμηθέα:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ακόμα μια μεταγραφή εν όψει της σεζόν 2026-27, με τον Χάρη Παρασκευόπουλο να ντύνεται ξανά στα ”πορτοκαλί”.

O Xάρης Παρασκευόπουλος γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου του 2005. Βλέπει τον κόσμο από τα 198 εκατοστά και αγωνίζεται στις θέσεις της περιφέρειας. Ο πατρινός άσος έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στον Γλαύκο, ενώ τη σεζόν 2022-23 είχε το πρώτο του πέρασμα από την ομάδα μας, με την οποία αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της National League 2, αλλά και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το Rising Stars Εφήβων.

Τη σεζόν 2023-24 μετακόμισε στη Νάξο, για να αγωνιστεί στα Φανάρια Νάξου στη National League 1, πριν επιστρέψει στη Δυτική Ελλάδα, για να φορέσει τη φανέλα του Κοροίβου Αμαλιάδας, στο πρωτάθλημα της Elite League, τις τελευταίες δύο σεζόν (2024-26). Την περασμένη χρονιά μάλιστα, ο 21χρονος γκαρντ είχε ένα πολύ μεγάλο αγωνιστικό step up, με 10,4 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 4,4 ασίστ. Αξίζει να σημειωθεί πως τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε διεθνής με τις μικρές εθνικές.

Καλωσορίζουμε τον Χάρη Παρασκευόπουλο στην οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».