Θύρα 13 για Αταμάν: «Ένας δρόμος που θα σε θυμίζει για όλα αυτά που περάσαμε στο ταξίδι μας» (pic)

Η Θύρα 13 έστειλε το δικό της μήνυμα προς τον Εργκίν Αταμάν μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό AKTOR, αποχαιρετώντας τον Τούρκο προπονητή με ιδιαίτερο τρόπο.

Οι οργανωμένοι φίλοι του «τριφυλλιού» εξέφρασαν την εκτίμηση και τον σεβασμό τους για την προσφορά του Αταμάν στην ομάδα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στις επιτυχίες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον πάγκο των «πράσινων».

Η ανάρτηση

«Από την τεράστια πίστη σου για το 7ο που έγινε πράξη σε μια μυθική και αξέχαστη χρονιά, μέχρι τον τεράστιο αγώνα ενάντια σε ένα σάπιο και διεφθαρμένο πλέον μπασκετικό κατεστημένο που το πάλεψες έως το φινάλε, είναι ένας δρόμος που θα σε θυμίζει για όλα αυτά που περάσαμε στο ταξίδι μας!»