Παναθηναϊκός: Συνάντηση Γιαννακόπουλου, Αταμάν για την επόμενη μέρα

Ο Παναθηναϊκός δρομολογεί τις εξελίξεις ενόψει της νέας σεζόν κι ένα από τα πρώτα ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι αφορά στον προπονητή της ομάδας. Στο πλαίσιο αυτό, επίκειται συνάντηση ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Εργκίν Αταμάν.

Με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων και της μάχης για το πρωτάθλημα, οι «πράσινοι» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην επόμενη ημέρα, επιδιώκοντας να προχωρήσουν άμεσα τον σχεδιασμό τους χωρίς καθυστερήσεις.

Κατά τη συνάντηση των δύο ανδρών αναμένεται να τεθούν επί τάπητος όλα τα δεδομένα που αφορούν την ομάδα. Η συνεργασία τους έχει δοκιμαστεί σε απαιτητικές συνθήκες, ενώ στη διοίκηση υπάρχει ικανοποίηση για την αντίδραση που έδειξε το σύνολο σε ένα πρωτάθλημα που, όπως εκτιμάται, διεξήχθη με σημαδεμένη τράπουλα.

Από την άλλη πλευρά, η απώλεια της EuroLeague αφήνει αρνητικό αποτύπωμα στη φετινή σεζόν. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εικόνα της τελευταίας τριετίας αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο περιεχόμενο της επικείμενης συζήτησης και στο κατά πόσο οι χαμένοι τίτλοι ενδέχεται να επηρεάσουν το μέλλον της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Οι αποφάσεις αναμένονται άμεσα.